Una News: सिटी में आज

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शिविर : सांसद मोबाइल स्वास्थ्य टीम की ओर से बसदेहड़ा में पूर्वाह्न 11 बजे जांच शिविर आयोजित किया जाएगा।



संकीर्तन : ऊना बस स्टैंड के पास सिद्धिदात्री मंदिर में महिलाओं की ओर से शाम 4 बजे संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा।

प्रशिक्षण : ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को जिला परिषद सभागार ऊना में सुबह 10 बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रतियोगिता : राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ दोपहर बाद 3 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम किया जाएगा।

झंडा रस्म : कुंगड़त में रामलीला की झंडा रस्म पूर्वाह्न 11 बजे होगी।

प्रतियोगिता : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोह में अंडर-19 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन पूर्वाह्न 11 बजे होगा।