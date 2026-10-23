{"_id":"6adb2470491c56f28b0e174a","slug":"video-gindpur-bhalon-dovba-basti-road-facility-satish-gogi-una-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: 75 साल बाद गिंडपुर भलोन की डोव्बा बस्ती तक पहुंचा रास्ता, सतीश गोगी ने खर्च किए 80 हजार रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत गिंडपुर भलोन की डोव्बा बस्ती के लोगों का करीब 75 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। बस्ती के लोगों को अब आवागमन के लिए रास्ते की सुविधा मिल गई है। जिला उपाध्यक्ष एससी मोर्चा एवं ट्रक महासंघ के प्रधान सतीश कुमार गोगी ने अपने खर्चे से करीब 80 हजार रुपये लगाकर रास्ते का निर्माण करवाया है। इससे ग्रामीणों को रोजमर्रा के आवागमन में राहत मिलने के साथ आपात स्थिति में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। डोव्बा बस्ती में रास्ते की सुविधा नहीं होने के कारण ग्रामीण लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रहे थे। सबसे अधिक मुश्किल उस समय होती थी, जब बस्ती में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता था। ऐसे में मरीज को अस्पताल या दूसरी जगह ले जाने के लिए परिजनों को चारपाई पर उठाकर या कंधों के सहारे ले जाना पड़ता था। रास्ते के अभाव में बुजुर्गों, बच्चों और अन्य ग्रामीणों को भी रोजमर्रा के कामों के लिए आने-जाने में परेशानी होती थी। ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को देखते हुए सतीश कुमार गोगी ने अपने स्तर पर रास्ते का निर्माण करवाने की पहल की। इसके लिए उन्होंने करीब 80 हजार रुपये खर्च किए। रास्ते की सुविधा मिलने से अब बस्ती के लोगों को आवागमन में आसानी होगी। साथ ही, किसी व्यक्ति के बीमार होने या आपात स्थिति में उसे बाहर ले जाने में भी पहले की तुलना में सुविधा मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों ने जताया आभार बस्ती तक रास्ते की सुविधा पहुंचने पर ग्राम पंचायत प्रधान नर्मदा जसवाल और ग्रामीणों ने सतीश कुमार गोगी का आभार जताया। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण है। इससे बस्ती के लोगों को राहत मिलेगी और आवागमन पहले की अपेक्षा आसान होगा।

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