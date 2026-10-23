{"_id":"6adb29ae63b9886f780991d9","slug":"video-nh-503a-barsar-lathiani-road-damaged-six-months-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: एनएच-503ए पर छह माह से टूटी सड़क, वाहन चालक परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऊना: एनएच-503ए पर छह माह से टूटी सड़क, वाहन चालक परेशान
एनएच-503ए पर बड़सर से लठियाणी मार्ग पर सड़क का एक हिस्सा पिछले छह माह से टूटा हुआ है। सड़क की खराब हालत के कारण वाहन चालकों को आवाजाही के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं होने से लोगों में चिंता बनी हुई है।
स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि क्षतिग्रस्त हिस्से की जल्द मरम्मत करवाई जाए, ताकि वाहन चालकों को राहत मिल सके और संभावित सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।