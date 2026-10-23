{"_id":"6adb29ae63b9886f780991d9","slug":"video-nh-503a-barsar-lathiani-road-damaged-six-months-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: एनएच-503ए पर छह माह से टूटी सड़क, वाहन चालक परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एनएच-503ए पर बड़सर से लठियाणी मार्ग पर सड़क का एक हिस्सा पिछले छह माह से टूटा हुआ है। सड़क की खराब हालत के कारण वाहन चालकों को आवाजाही के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं होने से लोगों में चिंता बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से मांग की है कि क्षतिग्रस्त हिस्से की जल्द मरम्मत करवाई जाए, ताकि वाहन चालकों को राहत मिल सके और संभावित सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके।

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