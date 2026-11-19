HP Big News: सीएम की बड़ी घोषणा, अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला शुरू; गगल एयरपोर्ट विस्तार को हरी झंडी
हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आईं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने गलोड़ दौरे के दौरान क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। वहीं समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला शुरू हुआ। लडभड़ोल हादसे में छह घरों के चिराग बुझने से क्षेत्र में मातम है। शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। पढ़ें, प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने हमीरपुर जिले के गलोड़ दौरे के दौरान क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने गलोड़ में एक खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय खोलने का एलान किया। इसके साथ ही, क्षेत्र की सहकारी सभाओं को सशक्त बनाने के लिए एक करोड़ रुपये की राशि देने की भी घोषणा की। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार के चार साल 11 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सुजानपुर के चौगान मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला गुरुवार को शुरू हो गया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भव्य शोभायात्रा के साथ मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उधर, मंडी जिले के लडभड़ोल में मंगलवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने लडभड़ोल क्षेत्र के छह परिवारों को गहरा जख्म दिया है। इस दुर्घटना में पांच नाबालिगों सहित छह युवाओं की जान चली गई। वहीं प्रदेश में एक सप्ताह तक माैसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में 13 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने के लिए विपक्ष से सहमति मांगी। चंबा जिले के खैरी थाना क्षेत्र के तहत राजणी गांव के समीप बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।
हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू की बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने गलोड़ दौरे के दौरान क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने गलोड़ में एक खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय खोलने का एलान किया। इसके साथ ही, क्षेत्र की सहकारी सभाओं को सशक्त बनाने के लिए एक करोड़ रुपये की राशि देने की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर बिना तथ्यों के आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को झूठ बोलने में पीएचडी हासिल है और उसके नेताओं को इसमें गोल्ड मेडल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के चार साल 11 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सुजानपुर के चौगान मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा भी 11 दिसंबर को पूरा करने की बात कही। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
भव्य शोभायात्रा के साथ अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला शुरू, हजारों बने मां-बेटे के मिलन के साक्षी
हिमाचल प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला गुरुवार को शुरू हो गया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भव्य शोभायात्रा के साथ मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने देव पालकियों को कंधा देकर रवाना किया और शोभायात्रा की अगवानी भी की। शोभायात्रा दोपहर बाद ददाहू स्थित खेल मैदान से प्रारंभ हुई। यह ददाहू बाजार, गिरिपुल, बेडोन, देवशिला और मेला मैदान से होकर गुजरी। शाम ढलने से पूर्व शोभायात्रा रेणुकाजी तीर्थ के त्रिवेणी घाट पर पहुंची। वहां मां रेणुका और पुत्र परशुराम का पारंपरिक व आध्यात्मिक मिलन करवाया गया। इस ऐतिहासिक मिलन के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
लडभड़ोल हादसे में छह घरों के चिराग बुझने से क्षेत्र में मातम
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के लडभड़ोल में मंगलवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने लडभड़ोल क्षेत्र के छह परिवारों को गहरा जख्म दिया है। इस दुर्घटना में पांच नाबालिगों सहित छह युवाओं की जान चली गई। गुरुवार को जब उनके शव पैतृक गांवों में पहुंचे तो पूरे क्षेत्र में चीख-पुकार मच गई। सिमस से लेकर गवाला और दरोब तक के गांवों में मातम पसरा रहा। मां अपने बेटे को पुकारती रहीं और पिता अपने लाडले के शव से लिपटकर बिलखते रहे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
एक सप्ताह तक बारिश के आसार नहीं
हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक माैसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। आज राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में धूप खिली हुई है। प्रदेश के कई भागों में सुबह-शाम ठंड काफी बढ़ गई है। प्रदेश में सात स्थानों पर न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। इनमें से कुकुमसेरी व केलांग का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
13 विधेयक सदन में पेश, मुख्यमंत्री के आग्रह पर सहमत हुआ विपक्ष
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में 13 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने के लिए विपक्ष से सहमति मांगी। हां-ना के बीच विपक्ष सहमत हुआ तो सभी 13 विधेयक सदन में पेश कर लिए गए। इसके बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की चर्चा आगे बढ़ी। अन्य काम रोककर इस चर्चा को करवाते हुए चौथा दिन हो गया है। प्रश्नकाल चौथे दिन भी नहीं हुआ। सदन में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विधेयकों को पेश करना जरूरी है, ताकि विपक्ष के सदस्यों को भी इन्हें पढ़ने और समझने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
नालागढ़ के उद्योग में औषधि नियंत्रक विभाग की दबिश
हिमाचल और उत्तर प्रदेश के औषधि नियंत्रक विभाग की टीमों ने नालागढ़ के एक दवा उद्योग में छापामारी की है। यह कार्रवाई नकली दवाओं की आपूर्ति के शक में की जा रही है। विभाग की टीमें बुधवार रात से उद्योग में मौजूद हैं। वे यहां रिकॉर्ड खंगाल रही हैं और दवाओं की गहन जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि वाराणसी में 17 ब्रांड की दवाएं नकली पाई गई थीं। इन नकली दवाओं के तार नालागढ़ स्थित इस उद्योग से जुड़ रहे हैं। इसी कारण औषधि विभाग की टीमें जांच के लिए यहां पहुंची हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी पिकअप, एक ही गांव के दो लोगों की माैत
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के खैरी थाना क्षेत्र के तहत राजणी गांव के समीप बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे दो लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में दो अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए एनएचपीसी अस्पताल समलेऊ ले जाया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
गगल एयरपोर्ट विस्तार को हाईकोर्ट की हरी झंडी
गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर दायर एक याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस विस्तार को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने अपने निर्णय में बड़े जनहित को प्राथमिकता दी है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। यह फैसला याचिका से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों और निष्कर्षों के आधार पर दिया गया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर
विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ गरजे भाजपा विधायक
हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में विपक्षी भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विपक्ष ने कांग्रेस सरकार की ओर से महिलाओं को 1500-1500 देने की गारंटी को पूरा करने की मांग रखी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब चार साल बीत चुके हैं और यह राशि 72,000 के आसपास पहुंच गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को अब महिलाओं को यह पूरी बकाया राशि एक साथ देनी चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर