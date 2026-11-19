हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने हमीरपुर जिले के गलोड़ दौरे के दौरान क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने गलोड़ में एक खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कार्यालय खोलने का एलान किया। इसके साथ ही, क्षेत्र की सहकारी सभाओं को सशक्त बनाने के लिए एक करोड़ रुपये की राशि देने की भी घोषणा की। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार के चार साल 11 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सुजानपुर के चौगान मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला गुरुवार को शुरू हो गया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भव्य शोभायात्रा के साथ मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उधर, मंडी जिले के लडभड़ोल में मंगलवार देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे ने लडभड़ोल क्षेत्र के छह परिवारों को गहरा जख्म दिया है। इस दुर्घटना में पांच नाबालिगों सहित छह युवाओं की जान चली गई। वहीं प्रदेश में एक सप्ताह तक माैसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में 13 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने के लिए विपक्ष से सहमति मांगी। चंबा जिले के खैरी थाना क्षेत्र के तहत राजणी गांव के समीप बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

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