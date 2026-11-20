हिमाचल: 24 साल पहले बंद करने का फैसला, आज भी चल रही कंपनी; 915 करोड़ के खातों पर ऑडिटरों ने उठाए सवाल
हिमाचल प्रदेश की एक सरकारी कंपनी एचपीआरआईडीसीएल को बंद करने का फैसला करीब 24 साल पहले लिया गया था, लेकिन कंपनी आज भी संचालित हो रही है। वित्त वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में 915.46 करोड़ रुपये के वित्तीय विवरणों पर ऑडिटरों ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण राय देने से इनकार किया है।
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प्रदेश में एक सरकारी कंपनी को बंद करने का फैसला करीब 24 साल पहले लिया था, लेकिन कंपनी आज भी चल रही है। हिमाचल प्रदेश रोड एंड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीआरआईडीसीएल) को समेटने और इसकी परिसंपत्तियां हिमाचल प्रदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (एचपीआईडीबी) को देने का निर्णय सितंबर 2002 में कंपनी के शेयरधारकों ने लिया था। इसके बावजूद न तो कंपनी का संचालन बंद हुआ और न ही परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने का विवरण सामने आया है।
ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय भवन कई वर्ष पहले खातों से हटा दिया गया, जबकि उसका मालिकाना हक कथित तौर पर अब भी कंपनी के नाम है। कंपनी के 192.95 करोड़ रुपये के देयकों और 141.49 करोड़ रुपये के प्राप्यकों की तीसरे पक्ष से पुष्टि भी नहीं करवाई गई। सीएजी के 11 सितंबर 2026 के प्रबंधन पत्र में हाईकोर्ट में जमा 137.89 करोड़ रुपये में से 119.04 करोड़ रुपये जनवरी 2026 में तीन ठेकेदारों को भुगतान करने का मामला भी उठाया गया है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी ऑडिटर को मार्च 2026 में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने से पहले नहीं दी गई।
सीएजी ने निदेशक मंडल की बैठकों में कमी और कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं होने सहित अन्य खामियां भी दर्ज की हैं। रिपोर्ट ने सवाल है कि इतने वर्षों तक संचालन किस आधार पर जारी रहा और परिसंपत्तियां ट्रांसफर क्यों नहीं हुईं।