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वीडियो: अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस पर ऊना में हुआ कार्यक्रम, सांपों से बचाव व उपचार पर दी जानकारी
अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव कुमार वर्मा के दिशा-निर्देशों पर हुआ। जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी गोपाल कृष्ण ने बताया कि बरसात में सर्पदंश के मामले बढ़ने की आशंका रहती है। लोगों को सांपों से बचाव और समय पर उपचार के प्रति जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि लंबी घास, पत्तियों और लकड़ी के ढेर तथा चट्टानों के आसपास सावधानी बरतें। रात में नंगे पैर न चलें और जूते पहनने से पहले उन्हें अच्छी तरह झाड़ लें। सांप दिखाई देने पर उसे छेड़ने से बचें। बीसीसी समन्वयक कंचन माला ने बताया कि सांप के काटने पर पीड़ित को शांत रखें और कम से कम हिलाएं-डुलाएं। तुरंत एंबुलेंस बुलाकर नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान पहुंचाएं। झाड़-फूंक में समय बर्बाद न करें। कार्यक्रम में हिमकैप्स नर्सिंग संस्थान की छात्राओं ने लघु नाटिका भी प्रस्तुत की। इस मौके पर स्टाफ सदस्य व अन्य मौजूद रहे।
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