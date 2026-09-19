Una News: शहर की गलियों और वार्डों में अवैध रूप से पार्क हो रहे वाहन

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सबसे अधिक परेशानी उस समय होती है, जब किसी मरीज को लेकर एंबुलेंस को इन गलियों से गुजरना पड़ता है। कई स्थानों पर रास्ता संकरा होने के कारण एंबुलेंस को आगे बढ़ने के लिए वाहन हटने का इंतजार करना पड़ता है।शहर के कई वार्डों में लोगों ने घरों और दुकानों के बाहर सड़क के हिस्से को ही पार्किंग बना लिया है। सुबह से शाम तक वाहनों के खड़े रहने से गलियों में आवाजाही प्रभावित रहती है। दोपहिया और छोटे वाहन किसी तरह निकल जाते हैं लेकिन बड़े वाहनों के लिए कई स्थानों पर रास्ता बेहद सीमित हो जाता है।आपात स्थिति में यही अव्यवस्था बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इस पर स्थानीय लोगों ने अपने विचार इस प्रकार साझा किए।