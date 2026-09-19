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Una News: राष्ट्रीय कबड्डी रेफरी बने हलेड़ा बिलना के लखविंदर सिंह

Sat, 19 Sep 2026 12:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 19 Sep 2026 12:40 AM IST
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Lakhwinder Singh of Haleda Bilna becomes a national Kabaddi referee.
टाहलीवाल (ऊना)। जिला की ग्राम पंचायत हलेड़ा बिलना निवासी और भारतीय सेना में सेवारत लखविंदर सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एकेएफआई) की ओर से आयोजित राष्ट्रीय रेफरी एवं तकनीकी अधिकारी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। इसके साथ ही वह ऊना जिले के प्रथम राष्ट्रीय कबड्डी रेफरी बन गए हैं।
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लखविंदर सिंह की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता पर हरोली भाजपा नेता कमल सैनी ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया और परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लखविंदर सिंह ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। परिवार और क्षेत्रवासियों ने भी उन्हें इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं।
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