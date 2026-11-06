{"_id":"6aed4bd541b38a9d8f0f0a5c","slug":"video-dhanteras-friday-mata-rani-darshan-blessings-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: शुक्रवार को घर बैठे कीजिए मां के दरबार में हाजिरी, धनतेरस पर पाइए माता रानी का आशीर्वाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस के पावन अवसर पर शुक्रवार का दिन मां भगवती के भक्तों के लिए विशेष आस्था और भक्ति का संदेश लेकर आया है। मां के दरबार में श्रद्धालु पहुंचकर माता रानी के चरणों में शीश नवा रहे हैं और परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलमय जीवन की कामना कर रहे हैं। शुक्रवार के इस शुभ दिन पर आप भी अपने घर बैठे माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। मां के दरबार में हाजिरी लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और धनतेरस के इस पावन पर्व को भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाइए।

... और पढ़ें