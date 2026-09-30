{"_id":"6abd1a52d7cc8e77e10957b1","slug":"video-chintpurni-arrival-of-tourist-buses-brings-bustle-to-the-goddesss-shrine-even-during-the-shradh-period-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"चिंतपूर्णी: टूरिस्ट बसों के आने से मां के दरबार में श्राद्धों में भी रही रौनक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्राद्ध पक्ष के चलते बुधवार को बाजारों में खरीदारी कुछ कम रही, लेकिन मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी रही। टूरिस्ट बसों के आने से दोपहर बाद मंदिर परिसर में रौनक बढ़ गई। उत्तर प्रदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु टूरिस्ट बसों के माध्यम से मां के दरबार में पहुंचे और माता रानी के दर्शन किए। श्राद्ध पक्ष के कारण आम दिनों की अपेक्षा बाजार में खरीदारी कम देखने को मिली, लेकिन मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बनी रही। दोपहर बाद कई टूरिस्ट बसों के पहुंचने से मंदिर मार्ग और आसपास के क्षेत्र में भी चहल-पहल बढ़ गई। बाहरी राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में शीश नवाकर पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। टूरिस्ट बसों के आने से श्राद्ध पक्ष के दौरान भी मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की मौजूदगी ने रौनक बनाए रखी।

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