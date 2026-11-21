{"_id":"6b0189cc1a5404db80084f12","slug":"video-baruhi-students-of-pm-shri-gpcs-harsa-school-conveyed-a-message-of-cleanliness-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"बड़ूही:पीएम श्री जी.पी.सी.एस. हारसा स्कूल के विद्यार्थियों ने दिया स्वच्छता का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बड़ूही (ऊना)। स्वच्छता के प्रति समाज को जागरूक करने और लोगों को साफ-सफाई के महत्व का संदेश देने के उद्देश्य से शनिवार को उपमंडल बंगाणा के अंतर्गत पीएम श्री जी.पी.सी.एस. हारसा स्कूल के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए लोगों को अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

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