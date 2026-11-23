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अंब: सलोई स्कूल के वार्षिक समारोह, विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने बढ़ाया मेधावियों का हौसला
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोई में सोमवार को आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में पहुंचने पर प्रधानाचार्य अजय कुमार और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम शुरू होने के बाद प्रधानाचार्य ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और साल भर की उपलब्धियों का ब्योरा रखा।कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया।
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