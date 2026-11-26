{"_id":"6b0815beb317f4b1230fc7f3","slug":"video-amb-wife-of-mla-sudarshan-bablu-meets-woman-affected-by-fire-incident-provides-financial-assistance-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंब: विधायक सुदर्शन बबलू की पत्नी ने अग्निकांड प्रभावित महिला से की भेंट, आर्थिक सहायता दी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रिपोह मिसरां में पिछले दिनों अग्निकांड प्रभावित महिला की मदद के लिए विधायक सुदर्शन सिंह बबलू की पत्नी किरणदीप कौर ने हाथ बढ़ाया है। किरणदीप कौर ने गांव पहुंचकर पीड़ित सरला देवी पत्नी अशोक कुमार और उनके परिजनों से भेंट की। उन्होंने परिवार को हुए नुकसान का जायजा लेते हुए उन्हें आर्थिक मदद सौंपी। मुलाकात के दौरान किरणदीप कौर ने कहा कि वे इस मुश्किल दौर में पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी यदि परिवार को किसी तरह की जरूरत पड़ी, तो हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी

... और पढ़ें