{"_id":"6b014e28cf162230950f51a8","slug":"video-video-car-and-bike-collide-in-rabon-solan-police-investigating-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सोलन के रबौण में कार और बाइक की टक्कर, हादसे में बाल-बाल बचा चालक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन कुमारहट्टी बाईपास पर रबौण के समीप एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसा में कार आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार कर के नीचे घुस गया। हालांकि, हैरानी इस बात की है कि हादसे में बाइक सवार को खरोच तक नहीं आई। जबकि कार और बाइक को काफी नुकसान हुआ है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है।

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