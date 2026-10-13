{"_id":"6ace1efa7cdb477ebe0aa194","slug":"video-video-bjp-to-hold-protest-in-solan-over-state-governments-guarantees-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: प्रदेश सरकार की गारंटियों को लेकर सोलन में होगा भाजपा का धरना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन। प्रदेश सरकार की गारंटी बनाम हकीकत को लेकर भाजपा सोलन शहरी मंडल बुधवार को सोलन में बड़ा धरना प्रदर्शन करेगा। इसमें प्रदेश की झूठी गारंटियों के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। इसमें मालरोड पर रोष रैली निकाली जाएगी। साथ ही पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा। भाजपा सोलन शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि 14 अक्तूबर 2022 को कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने सोलन के ठोडो मैदान से जो भी गारंटियां की थी, चार साल बीतने के बाद भी वह अधूरी है। ऐसे में सोलन में प्रदेश सरकार से उसका जवाब मांगा जाएगा। धरने में जिलाभर से भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे।

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