{"_id":"6ace1eec6fd7b28f7108dfa6","slug":"video-three-day-camp-for-pradhan-mantri-surya-ghar-muft-bijli-yojana-begins-in-solan-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तीन दिवसीय शिविर शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सोलन में तीन दिवसीय 'सेवा सेतु' शिविर आज से शुरू हो गए हैं। इन शिविरों का उद्देश्य योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। यह शिविर 15 अक्तूबर तक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कौशल विकास केंद्र कार्यालय में आयोजित किए जाएंगे। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, सोलन के विद्युत उपमंडल-2 के सहायक अधिशासी अभियंता विपुल कश्यप ने शिविरों का मुख्य उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। शिविर में योजना की पात्रता संबंधी जानकारी दी जा रही है। आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी बताया जा रहा है। केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी की जानकारी भी दी जा रही है। घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। नेट मीटरिंग की प्रक्रिया के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इच्छुक उपभोक्ताओं का योजना के तहत पंजीकरण भी किया जा रहा है। अग्रणी यूको बैंक की जिला प्रबंधक तमन्ना मोदगिल ने कहा कि पात्र परिवार सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवाकर बिजली खर्च में कमी ला सकते हैं। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इससे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की शुरुआती लागत का बोझ कम करने में सहायता मिलती है। यह प्रयास लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। तमन्ना मोदगिल ने यह भी बताया कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक शिविर में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वे योजना के अंतर्गत बेहद कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। यह वित्तीय सहायता उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना आसान बनाएगी। बैंक इस पहल में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।

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