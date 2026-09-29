{"_id":"6abb53c575326d69d5044cfe","slug":"video-solan-weather-update-sunny-day-temperature-rise-after-rain-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बारिश के बाद सोलन में खिली तेज धूप, आज बढ़ेगा दिन का तापमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन में सोमवार को बारिश के बाद मंगलवार को मौसम ने करवट ली। सुबह से आसमान साफ है और तेज धूप खिली हुई है। बारिश के कारण सोमवार को तापमान में करीब 4.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई थी और जिले में 23.4 मिलीमीटर बारिश हुई। मंगलवार को धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मौसम साफ होने के साथ सोलन के मालरोड पर भी सुबह से लोगों की चहल-पहल बढ़ गई।

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