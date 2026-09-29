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सोलन में पुतला दहन पर भाजपा का कांग्रेस पर निशाना, कहा- प्रदर्शन छोड़ लंबित विकास कार्यों पर दे ध्यान
सोलन में भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सोलन शहरी मंडल भाजपा ने कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग और भाजपा नेताओं के पुतले जलाने के विरोध में प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सरकार से विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की है।
भाजपा सोलन शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि जनता राजनीतिक प्रदर्शनों के बजाय अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का परिणाम देखना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का प्रदर्शन राजनीतिक हताशा का संकेत है। हालांकि, ये भाजपा की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं।
भाजपा ने सोलन की कई पुरानी और लंबित समस्याओं को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। पार्टी ने सोलन-सुबाथू मार्ग और शामती बाईपास से जुड़े कार्यों की प्रगति पर जवाब मांगा।
इसके अलावा अस्पतालों की व्यवस्थाओं और नए अस्पताल के निर्माण को लेकर भी भाजपा ने सरकार से स्पष्ट जानकारी देने की मांग की। पार्टी का कहना है कि स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं के संबंध में समयबद्ध जानकारी मिलनी चाहिए।
भाजपा ने कसौली गिरि पेयजल योजनाओं से जुड़े कार्यों को गति देने की मांग की। साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में प्रभावी कार्रवाई और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की बात कही।
महिलाओं को आर्थिक सहायता से जुड़े कांग्रेस के वादों पर भी भाजपा ने सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि सरकार को जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि घोषित सहायता के तहत कितनी राशि पात्र महिलाओं तक पहुंची है और कितनी राशि अभी लंबित है।
भाजपा ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस के विरोध पर भी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने कहा कि किसी भी मुद्दे पर विरोध करने से पहले उसके तथ्यों को जनता के सामने स्पष्ट किया जाना चाहिए।
भाजपा नेताओं ने अपने बयान में कहा कि जनता को केवल राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि विकास कार्यों का ठोस परिणाम चाहिए। पार्टी ने सरकार से सोलन जिले की लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की मांग की।
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