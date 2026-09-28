विश्व हृदय दिवस: हिमाचल में दिल के रोगियों पर इलाज का बोझ, कई संपत्ति बेचकर उपचार करवाने को मजबूर

शिमला समेत 21 राज्यों के 53 अस्पतालों में हुआ अध्ययन

शिमला समेत 21 राज्यों के 53 अस्पतालों में अध्ययन के बाद हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। यह अध्ययन मार्च 2026 में अंतरराष्ट्रीय जर्नल ग्लोबल हार्ट में प्रकाशित हुआ है। देशभर में हृदय बीमारी से पीड़ित मरीजों के वित्तीय और क्लीनिकल डेटा का विश्लेषण किया गया। इसमें पता चला कि मरीजों का औसतन 1.06 लाख रुपये सालाना खर्च हो रहा है। इसके अलावा 37.7 फीसदी परिवार कैटास्ट्रोफिक हेल्थ स्पेंडिंग (अत्यधिक स्वास्थ्य खर्च) का सामना कर रहे हैं, जहां इलाज का खर्च उनकी क्षमता से बाहर हो जाती है। 17.7% परिवारों को इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ा या संपत्ति बेचनी पड़ी है। बीमारी के कारण 32.3% मरीजों और 36.2% परिवारों की मासिक आय में सीधी गिरावट आई है। इसके अलावा यह भी सामने आया कि जिन मरीजों के पास स्वास्थ्य बीमा था, उन्हें आर्थिक संकट से नहीं गुजरना पड़ा। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि सरकार को हृदय मरीजों की ओर ध्यान देना चाहिए और अलग से बीमा करवाना चाहिए। इससे उपचार करवाने में आसानी होगी।