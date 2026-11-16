{"_id":"6afaef4d369f647c430ccc0c","slug":"video-solan-rachna-dhaliwal-advises-verify-icse-registration-before-enrolling-children-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: रचना धालीवाल बोलीं- आईसीएसई पंजीकरण जांचकर ही बच्चों का करवाएं दाखिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन। हिमाचल प्रदेश प्री-स्कूल एसोसिएशन प्रदेशाध्यक्ष रचना धालीवाल ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने तीन से छह वर्ष तक के बच्चों का किसी भी प्री-स्कूल में दाखिला करवाने से पहले संस्थान का वैध ईसीसीई पंजीकरण प्रमाणपत्र अवश्य देखें। सोलन में पत्रकारवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि केवल सीबीएसई या आईसीएसई की संबद्धता अथवा शिक्षा विभाग से मान्यता होना, ईसीसीई अधिनियम के तहत आवश्यक पंजीकरण का विकल्प नहीं है। धालीवाल ने कहा कि अभिभावकों को यह समझना होगा कि प्रारंभिक बाल शिक्षा केवल बच्चों को एबीसीडी या गिनती सिखाने तक सीमित नहीं है। यह बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भावनात्मक विकास और सर्वांगीण व्यक्तित्व निर्माण से जुड़ा विषय है। इसलिए प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व है कि बच्चे का दाखिला करवाने से पहले स्कूल का आईसीएसई पंजीकरण प्रमाणपत्र अवश्य जांचें।

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