{"_id":"6b02840945a0c6affb0256ca","slug":"video-solan-pickup-motorcycle-accident-two-youths-seriously-injured-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में नगर निगम कार्यालय के सामने पिकअप और बाइक की टक्कर, दो युवक गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन के राजगढ़ रोड पर नगर निगम कार्यालय के ठीक सामने देर रात पिकअप और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों को चोटें आईं। हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया गया, जहां उन्हें भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के साथ यह भी जांच कर रही है कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई। राजगढ़ रोड पर नगर निगम कार्यालय के सामने हुए इस हादसे के बाद पुलिस घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटा रही है।

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