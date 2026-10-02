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गांधी जयंती पर सोलन में चला स्वच्छता अभियान, नगर निगम के महापौर-उपमहापौर समेत पार्षदों ने संभाली सफाई की कमान
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सोलन शहर में स्वच्छता का संदेश देने के लिए नगर निगम की ओर से विशेष सफाई अभियान चलाया गया। स्वच्छता पखवाड़े के तहत शुक्रवार को शहर के सभी वार्डों में नगर निगम के कर्मचारियों ने सफाई की और लोगों को अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया।
गांधी जयंती के मौके पर चलाए गए इस अभियान में नगर निगम की महापौर सुषमा शर्मा, उपमहापौर गौरव राजपूत समेत सभी पार्षदों ने भी भाग लिया। जनप्रतिनिधियों और नगर निगम कर्मचारियों की भागीदारी से अभियान को व्यापक रूप दिया गया।
स्वच्छता अभियान के तहत शहर के सभी वार्डों में नगर निगम के कर्मचारियों ने सफाई की। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों और वार्डों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया।
अभियान के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि शहर को स्वच्छ रखना केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है।
महापौर सुषमा शर्मा ने कहा कि 2 अक्तूबर को पूरे शहर में स्वच्छता पखवाड़े के तहत अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को अपने वार्ड और मोहल्ले को साफ रखने के लिए जागरूक करना है।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर के लिए लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के साथ आसपास के क्षेत्र को भी साफ रखने की जिम्मेदारी समझे तो शहर को और बेहतर तरीके से स्वच्छ रखा जा सकता है।
महापौर ने कहा कि नगर निगम की ओर से आने वाले दिनों में भी इस तरह के स्वच्छता अभियान जारी रखे जाएंगे। उन्होंने लोगों से इन अभियानों में सहयोग करने और शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की।
गांधी जयंती पर आयोजित इस अभियान के जरिए नगर निगम ने स्वच्छता को गांधी जी के विचारों और आदर्शों से जोड़ते हुए शहरवासियों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।
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