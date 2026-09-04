{"_id":"6a9a3ff64629d505ba04ae8b","slug":"video-solan-car-accident-mushroom-chowk-two-injured-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में पैरापिट तोड़कर नीचे गिरी कार, दो लोग घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन शहर के मशरूम चौक के समीप राजगढ़ रोड से धोबी घाट रोड की ओर जाने वाली सड़क पर देर रात एक कार हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पैरापिट को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। हादसे के समय कार में दो लोग सवार थे। दुर्घटना में दोनों को चोटें आई हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन पहुंचाया। दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

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