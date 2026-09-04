हिमाचल: सोलन में 24 घंटे के भीतर दूसरी वारदात, चाकू मारकर युवक की हत्या, दो घायल

हिमाचल प्रदेश के सोलन के चौक बाजार में दो गुटों में खूनी झड़प में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इसमें एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। पेट में चाकू लगने से युवक की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक की उंगलियां भी कट गई हैं। इसके अलावा एक युवक के पेट में भी चोट लगी है। वारदात की सूचना मिलते ही एसपी सोलन एसपी सोलन टी. एसडी वर्मा मौके पर पहुंचे।

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क्षेत्रीय अस्पताल में घायल युवाओं का इलाज चल रहा है। झड़प क्यों हुई, पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है। वहीं 24 घंटे के भीतर शहर में दूसरी वारदात से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले बीती रात को भी एक युवक के सिर पर बेलचा मार दिया था। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का पीजीआई में आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। क्षेत्रीय अस्पताल में घायल युवाओं का इलाज चल रहा है। झड़प क्यों हुई, पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है। वहीं 24 घंटे के भीतर शहर में दूसरी वारदात से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले बीती रात को भी एक युवक के सिर पर बेलचा मार दिया था। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक का पीजीआई में आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है।