सोलन: आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर एबीवीपी ने किया ओजस्विनी सम्मलेन का आयोजन

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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नगर निगम सोलन के सभागार में युवती सम्मेलन ओजस्विनी का आयोजन किया। इस दौरान शहर के विभिन्न स्कूलों से आई युवतियों ने कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी, जिसमें एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए, जिसमें देशभक्ति की प्रस्तुतियां भी शामिल रहीं। वहीं इस दौरान वक्ताओं ने आरएसएस के इतिहास पर प्रकाश डाला गया।

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