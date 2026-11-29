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सोलन: नुक्कड़ नाटक से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश, नौणी में चल रहा यूथ फेस्टिवल
नौणी विवि में चल रहे यूथ फेस्टिवल में नौणी विवि के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। इसमें छात्रों ने बताया कि वन माफिया किस तरह से पेड़ काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोग जमीनें बेचकर बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल व शोरूम बना रहे हैं, जबकि इससे हमारी आस्था व देव परंपरा आहत हो रही है। प्राकृतिक असंतुलन भी हो रहा है। इससे आपदाएं भी आ रही है।
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