{"_id":"6a9e99a3066e0bed160f30f9","slug":"video-sirmaur-dadahuu-civil-hospital-health-facilities-improvement-dr-rakesh-pratap-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: ददाहू अस्पताल में बनेगी बुजुर्गों के लिए अलग ओपीडी, नई अल्ट्रासाउंड मशीन का भी आश्वासन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिविल अस्पताल ददाहू में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जल्द बेहतर किया जाएगा। सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) सिरमौर डॉ. राकेश प्रताप ने अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में सामने आ रही कमियों को दूर करने के लिए एसएमओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इसमें अस्पताल से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मरीजों को पेश आ रही दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉ. राकेश प्रताप ने कहा कि अस्पताल के भूतल पर बुजुर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रोगियों के उपचार के लिए अलग ओपीडी तैयार की जाएगी। इससे ऐसे मरीजों को उपचार के लिए दूसरी मंजिल तक जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। उन्होंने अस्पताल की रात्रिकालीन और आपातकालीन सेवाओं में भी सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रात के समय मरीजों को उपचार के लिए चिकित्सकों का लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़े। चिकित्सकों को स्वयं मरीजों की जांच कर उनका उपचार सुनिश्चित करना होगा। नई अल्ट्रासाउंड मशीन और सरकारी दवा दुकान की सुविधा सीएमओ ने सिविल अस्पताल ददाहू में नई अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करवाने का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा अस्पताल परिसर में ही सरकारी दवा दुकान खोलने की व्यवस्था करने की बात कही। इससे मरीजों को जरूरी दवाएं लेने के लिए अस्पताल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। निरीक्षण और बैठक के दौरान स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल से संबंधित विभिन्न शिकायतें और समस्याएं सीएमओ के समक्ष रखीं। डॉ. राकेश प्रताप ने शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को इनका प्राथमिकता के आधार पर निवारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग बनाए रखने की अपील की। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष शिवानी, ददाहू पंचायत प्रधान पंकज गर्ग, बीडीसी सदस्य नीलू गुप्ता, प्रभारी चिकित्सक डॉ. अशोक ठाकुर, डॉ. विनीत सैनी और वार्ड सिस्टर प्रोमिला कश्यप सहित अस्पताल के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

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