Sirmour News: एवीएन धौलाकुआं ने जीतीं 11 ट्रॉफियां

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योग, जूडो, कुश्ती व सांस्कृतिक स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शनसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब/धौलाकुआं (सिरमौर)। आर्यन विद्या निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धौलाकुआं के खिलाड़ियों ने 39वीं माजरा ब्लॉक स्तरीय अंडर-14 छात्र-छात्रा प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 ट्रॉफियां अपने नाम कीं। विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने योग, जूडो, कुश्ती के साथ-साथ सांस्कृतिक स्पर्धाओं में भी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।जूडो में लखविंद्र ने 25 किलोग्राम भार वर्ग में द्वितीय, कनव ने 30 किलोग्राम में तृतीय व 35 किलोग्राम में द्वितीय, हनीश ने 40 किलोग्राम में तृतीय, चौधरी ने 45 किलोग्राम में तृतीय, पंकज ने 50 किलोग्राम में प्रथम स्थान हासिल किया। अनिकेत ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में भी शानदार प्रदर्शन किया।योग स्पर्धा में मय ने प्रथम स्थान हासिल किया। पारवेश ने कलात्मक एकल में द्वितीय तथा पारंपरिक योग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। पीयूष ने कलात्मक युगल में द्वितीय स्थान हासिल किया, जबकि पीयूष और लखविंदर ने लयात्मक योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।कुश्ती में याकूब ने 35 किलोग्राम, हर्षी ने 38 किलोग्राम, नक्ष ने 41 किलोग्राम, खन्ना ने 40-44 किलोग्राम तथा अनिकेत ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में तृतीय स्थान हासिल किया। पंकज 48 किलोग्राम में प्रथम रहे, जबकि अनिकेत ने 57 किलोग्राम में द्वितीय स्थान हासिल किया और मयंक ने 62 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया।सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में विद्यालय ने वक्तृत्व, समूहगान और एकांकी नाटक में प्रथम स्थान हासिल किया। छात्राओं ने भी प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन करते हुए योग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा जूडो और कुश्ती में उपविजेता रहीं।जूडो में कौशिश ने प्रथम, तनिष्का व गीत ने द्वितीय तथा अंशिका, आरूही व मनप्रीत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कुश्ती में तनिष्का, श्रेया, गीत व कौशिश प्रथम, मानवी व मनीषा द्वितीय तथा अंशिका व नोखिला तृतीय स्थान पर रहीं।विद्यालय के निदेशक उमेश कुमार, प्रधानाचार्या इंदु बाला निहारिका, प्रशिक्षक स्नेहा, रूबी व संदीप सहित समस्त स्टाफ और पीटीए समिति ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को इस उपलब्धि पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।