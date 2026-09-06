{"_id":"6a9d36b3e363590c4d0a42a4","slug":"video-sirmaur-bjp-seva-sankalp-abhiyan-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों में जुटी भाजपा, नाहन में पदाधिकारियों ने बनाई रणनीति","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला भाजपा कार्यालय दीपकमल नाहन में रविवार को जिलाध्यक्ष धीरज गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा संकल्प अभियान सहित विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद रहे, जबकि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सहजल ने मुख्य वक्ता के रूप में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। डॉ. राजीव सहजल ने पदाधिकारियों से संगठनात्मक गतिविधियों को और प्रभावी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आगामी कार्यक्रमों की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सामाजिक और सेवा गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। बैठक में सेवा संकल्प अभियान के तहत किए जाने वाले सामाजिक एवं सेवा कार्यों को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों को लेकर मंथन करते हुए संगठन की गतिविधियों को बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और अभियानों में कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा संगठनात्मक गतिविधियों को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाया जाए। जिलाध्यक्ष धीरज गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देशों और कार्यक्रमों को सफल बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आगामी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

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