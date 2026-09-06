{"_id":"6a9d34135cbecad6b90b1bcd","slug":"video-kaulawalabhud-school-under-14-sports-all-round-best-sirmaur-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: कौलावालाभूड़ स्कूल का अंडर-14 प्रतियोगिता में दबदबा, छात्र-छात्रा दोनों वर्गों में ऑल राउंड बेस्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुरला शिक्षा खंड के छात्र-छात्राओं की अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कौलावालाभूड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों में ऑल राउंड बेस्ट स्कूल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। खेलों के साथ-साथ सांस्कृतिक स्पर्धाओं में भी स्कूल के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि छात्र और छात्रा दोनों वर्गों में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब भी कौलावालाभूड़ स्कूल के विद्यार्थियों को मिला। छात्र वर्ग में अनिरूद्ध भंडारी और छात्रा वर्ग में मानवी तोमर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पालियों में आयोजित प्रतियोगिता का समापन उद्यमी सुनील राठी, अनिल गुप्ता, पंचायत प्रधान जग्गो देवी और प्रधानाचार्य कमलपुंडीर ने किया। प्रतियोगिता में सुरला शिक्षा खंड के 12 स्कूलों से 119 छात्र और 112 छात्राओं सहित कुल 231 विद्यार्थियों ने भाग लिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्यारी के शारीरिक शिक्षक विपिन परमार ने मंच संचालन प्रभावी ढंग से किया। शारीरिक शिक्षक विपिन परमार ने बताया कि छात्र वर्ग की वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बर्मापापड़ी स्कूल विजेता और निहोग उपविजेता रहा। कबड्डी में कौलावालाभूड़ ने पहला और कालाअंब ने दूसरा स्थान हासिल किया। बैडमिंटन में सैनवाला विजेता और बलसार उपविजेता रहा। खो-खो में कौलावालाभूड़ और बनेठी संयुक्त विजेता रहे। शतरंज में स्नेह पब्लिक स्कूल कालाअंब प्रथम और एसवीएम सुरला द्वितीय रहा। योग में ढाकवाला ने पहला और खैरी ने दूसरा स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में महामाया बालासुंदरी स्कूल कंडईवाला प्रथम और चाकली स्कूल द्वितीय रहा। एकल गान में सैनवाला प्रथम और एमबीपीएस कंडईवाला दूसरे स्थान पर रहा। समूहगान में एमबीपीएस कंडईवाला ने पहला और सुरला स्कूल ने दूसरा स्थान हासिल किया। लोकनृत्य में एमबीपीएस कंडईवाला विजेता रहा। इन शानदार प्रदर्शनों के आधार पर कौलावालाभूड़ स्कूल को छात्र वर्ग में ऑल राउंड बेस्ट ट्रॉफी दी गई। इसी वर्ग में स्कूल के अनिरूद्ध भंडारी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। छात्रा वर्ग की वॉलीबॉल स्पर्धा में बनेठी स्कूल विजेता और एसपीएस कालाअंब उपविजेता रहा। कबड्डी में कौलावालाभूड़ ने पहला और सैनवाला ने दूसरा स्थान हासिल किया। शतरंज में निहोग प्रथम और एसपीएस कालाअंब द्वितीय रहा। खो-खो में कौलावालाभूड़ विजेता और बनेठी उपविजेता रहा। बैडमिंटन में चाकली स्कूल पहले और बर्मापापड़ी दूसरे स्थान पर रहा। योग में मोगीनंद प्रथम और खैरी द्वितीय रहा। भाषण प्रतियोगिता में निहोग स्कूल की दामिनी प्रथम और कौलावालाभूड़ की मानवी तोमर दूसरे स्थान पर रहीं। एकल गान में सैनवाला की चांदनी ने पहला और एमबीपीएस कंडईवाला की पूर्वी ने दूसरा स्थान हासिल किया। समूहगान में एमवीएम सुरला प्रथम और पालियों स्कूल द्वितीय रहा। एकांकी नाटक में एसवीएम सुरला ने ट्रॉफी जीती। लोकनृत्य में एसवीएम सुरला प्रथम और एमबीपीएस कंडईवाला दूसरे स्थान पर रहा। छात्रा वर्ग में भी कौलावालाभूड़ स्कूल ने ऑल राउंड बेस्ट की ट्रॉफी अपने नाम की। स्कूल की मानवी तोमर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के खिताब से नवाजा गया। इस तरह प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में ऑल राउंड बेस्ट ट्रॉफी जीतकर कौलावालाभूड़ स्कूल ने अपने खेल कौशल और विद्यार्थियों की प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

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