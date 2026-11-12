{"_id":"6af59fb529524b17330c6e8f","slug":"video-renuka-fair-contract-management-bjp-opposes-decision-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"सिरमौर: रेणुका मेले की व्यवस्थाएं ठेके पर देने के फैसले का भाजपा ने किया विरोध, प्रशासन की सीधी भूमिका रखने की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले की व्यवस्थाएं ठेके पर देने के फैसले को लेकर भाजपा ने विरोध जताया है। भाजपा मंडल ददाहू के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि मेले की व्यवस्थाएं ठेकेदार के हाथों में सौंपने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। साथ ही ऐतिहासिक मेले की गरिमा पर भी असर पड़ने की आशंका है। राजेंद्र ठाकुर ने स्थानीय विधायक एवं रेणुका विकास बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार पर आरोप लगाया कि मेले का निजीकरण कर मनमानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेले की व्यवस्थाएं पहले की तरह राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से ही संचालित होनी चाहिए थीं, ताकि आयोजन में पारदर्शिता बनी रहे। भाजपा मंडल अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इस फैसले के जरिए कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हजारों-लाखों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन के पास अधिकारियों और कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है। राजेंद्र ठाकुर ने मांग की कि मेले की सभी व्यवस्थाओं में प्रशासन की सीधी भूमिका बरकरार रखी जाए। हालांकि, ठेके पर व्यवस्थाएं देने के फैसले को लेकर विधायक या रेणुका विकास बोर्ड की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है।

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