{"_id":"6ad0c9497b1f5695bb095120","slug":"video-park-built-at-a-cost-of-lakhs-on-mall-road-in-nahan-town-turns-into-a-white-elephant-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: नाहन शहर के मालरोड पर लाखों रुपये से बनाया पार्क बना सफेद हाथी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वीडियो: नाहन शहर के मालरोड पर लाखों रुपये से बनाया पार्क बना सफेद हाथी
नाहन शहर के मालरोड पर नगर परिषद की ओर से बनाया गया पार्क गिरने के कगार पर पहुंच गया है। यहां पार्क का डंगा धंसने लगा है। ऐसे में पार्क का एक हिस्सा जमीन धंसने से बैठ गया है। रेलिंग में दरारें पड़ गई हैं। दो पिल्लर उखड़ गए हैं। पार्क के भीतर गंदगी की भरमार है। हैरानी की बात यह है कि 19 अक्तूबर 2020 में इस पार्क का लोकार्पण तत्कालीन विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने किया था। इस पार्क के एक ओर जहां राजपूत विकास मंच नाहन और नगर परिषद नाहन ने घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की बेहद सुंदर मूर्ति स्थापित की हुई है। वहीं दूसरी ओर सिरमौर की लोक संस्कृति को दर्शाती बेहद आकर्षक मूर्ति लगाई हुई है। नगर परिषद नाहन के उपाध्यक्ष प्रदीप सहोत्रा ने बताया कि नई नगर परिषद ने हाल ही में अपना दायित्व संभाला है। पार्क की बदहाली से अगवत हैं। इसका प्रस्ताव हाउस की बैठक में बनाकर डाला जाएगा। पार्क फिर से बहाल हो सके इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।