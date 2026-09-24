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सिरमौर: एनएसएस दिवस पर विद्यार्थियों ने लिया समाजसेवा का संकल्प, पीजी कॉलेज नाहन में दिखी सिरमौरी संस्कृति की झलक
राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर सिरमौर जिले में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में डॉ. वाईएस परमार राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नाहन में भी एनएसएस दिवस उत्साह के साथ मनाया गया।
कार्यक्रम में एनएसएस स्वयंसेवकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इन प्रस्तुतियों में सिरमौरी लोक संस्कृति और परंपराओं की विशेष झलक देखने को मिली।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने समाजसेवा के प्रति समर्पित रहने और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प भी लिया।
कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विभव शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में समाजसेवा, अनुशासन और सामुदायिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना विद्यार्थियों में सेवा भावना और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को समाज और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का अवसर मिलता है।
प्राचार्य ने विद्यार्थियों से समाज और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और सेवा कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि महाविद्यालय की एनएसएस इकाई की ओर से समय-समय पर विभिन्न सामाजिक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को समाज के प्रति अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाता है।
एनएसएस दिवस के कार्यक्रम में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। स्थानीय लोक संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने सिरमौर की सांस्कृतिक पहचान की झलक प्रस्तुत की।
कार्यक्रम ने जहां विद्यार्थियों में सेवा भावना का संदेश दिया, वहीं स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर भी उपलब्ध करवाया।
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