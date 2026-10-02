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Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   Nahan: Free eye check-up camp in Dhaun Panchayat; 200 people examined.

नाहन: धौंन पंचायत में निशुल्क नेत्र जांच शिविर, 200 लोगों ने करवाई जांच

Fri, 02 Oct 2026 05:12 PM IST
Krishan Singh
Krishan Singh Krishan Singh
Updated Fri, 02 Oct 2026 05:12 PM IST
Nahan: Free eye check-up camp in Dhaun Panchayat; 200 people examined.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आदर्श सिरमौर की ओर से ग्राम पंचायत धौंन के पंचायत घर में निशुल्क चिकित्सा एवं नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में करीब 200 लोगों की आंखों की जांच की गई। जरूरतमंद मरीजों को संस्था की ओर से निशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत परमार विशेष रूप से मौजूद रहे। पंचायत प्रधान सीमा धीमान और उपप्रधान यशपाल ने उनका तथा संस्था की टीम का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने युवा पीढ़ी को चिट्टा और अन्य नशों से बचाने के लिए समाज को एकजुट होकर प्रयास करने की अपील की। इस दौरान आदर्श सिरमौर के जिला अध्यक्ष मनीष जैन, राकेश थापा, संजय चौहान और अभिषेक चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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