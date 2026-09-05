Sirmour News: छात्राओं ने की सरस्वती वंदना

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20 विद्यार्थियों को तीन-तीन हजार रुपये की दी प्रोत्साहन राशिसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय महाविद्यालय नाहन के पूर्व छात्र संघ (एलुमनाई एसोसिएशन) की ओर से शिक्षक दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में गुरु सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित करने के साथ आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई।समारोह का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. विभव कुमार शुक्ला ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष प्रो. अमर सिंह चौहान ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया, जबकि मंच संचालन प्रो. डॉ. रविकांत ने किया। कार्यक्रम के दौरान करीब 60 अध्यापकों को शॉल, सम्मान पत्र, डायरी और पेन देकर सम्मानित किया गया।समारोह में विद्यार्थियों और महाविद्यालय स्टाफ ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं। पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष प्रो. अमर सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ जीवन में संस्कार अपनाने का संदेश दिया। वहीं, महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्या डॉ. वीना राठौर ने ऑनलाइन संदेश के माध्यम से युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि एवं प्रधानाचार्य डॉ. विभव कुमार शुक्ला ने विद्यार्थियों को सफलता के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की प्रेरणा दी। पूर्व छात्र संघ ने महाविद्यालय के आर्थिक रूप से कमजोर 20 विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तीन-तीन हजार रुपये के चेक प्रदान किए।इस अवसर पर पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष प्रो. अमर सिंह चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश सोलंकी, उपाध्यक्ष संजय गोयल, महासचिव डॉ. अनूप, सह सचिव कैप्टन सलीम, मुख्य सलाहकार सुनील गौड़ और प्रेस सचिव डॉ. आई.डी. राही सहित अन्य लोग मौजूद रहे।