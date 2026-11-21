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जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) नाहन के तत्वावधान में विद्यालय प्रमुखों के लिए आयोजित पांच दिवसीय नेतृत्व एवं प्रबंधन कार्यशाला का शनिवार को गरिमामय वातावरण में समापन हुआ। कार्यशाला के अंतिम दिन विद्यालयों को प्रभावी शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित करने, क्लस्टर प्रमुखों की जिम्मेदारियों और सरकारी नियमों के अनुरूप वित्तीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

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