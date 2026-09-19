Sirmour News: बरसात में पांवटा साहिब चुंगी नंबर छह से कुंजा मतरालियों मार्ग बदहाल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

सड़क बुरी तरह से उखड़ चुकी है, राहगीरों और छोटे वाहनों का गुजरना कठिनसंवाद न्यूज एजेंसीपांवटा साहिब (सिरमौर)। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाली चुंगी नंबर छह से कुंजा मतरालियों पहाड़ी कॉलोनी तक संपर्क सड़क की दशा खराब हो गई है। इस मार्ग से पांवटा साहिब कॉलेज, निजी स्कूलों के छात्र-छात्राओं समेत विभिन्न गांवों जुड़े हैं। सड़क की हालत इतनी खराब है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि गड्ढों से होकर पैदल व छोटे वाहन का गुजरना कठिन हो रहा है।स्थानीय निवासी ओम प्रकाश, जगमोहन सूर्या, कमलेश ठाकुर, नीलम कपूर, अर्चना चौधरी, रमेश शर्मा, अतर सिंह, पिंकी कपूर, ललित कुमार ने बताया कि कुछ वर्ष पहले सिंचाई नहर को भूमिगत करते हुए इसके ऊपर मार्ग चौड़ीकरण कार्य हुआ है। हीरपुर से लेकर चुंगी नंबर-छह होकर ये मार्ग देवीनगर के समीप तक जाता है।शहर के वार्ड-13 से शुरू होकर, वार्ड-छह 12 और 11 को तथा कुंजा पंचायत की पहाड़ी कॉलोनी तक को संपर्क मार्ग आपस में जोड़ता है। जिस शहरी क्षेत्र के वार्ड में इंटरलाॅक टाइलें लगी हैं, उनकी स्थिति ठीक है लेकिन तारकोल से बनी नहर वाली बाकी सड़क पहाड़ी कॉलोनी के समीप ज्यादा ही खराब हो चुकी है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि जगह-जगह गड्ढों के चलते पैदल तक चलना कठिन हो रहा है। दोपहिया और छोटे वाहनों को भी इस मार्ग से गुजरना कठिन हो रहा है। शहरी क्षेत्र में नगर परिषद और इससे आगे लोक निर्माण विभाग व ग्राम पंचायत इस तरफ ध्यान दें क्योंकि स्कूल, कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राएं रोज दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पांवटा साहिब सूर्यकांत सेमवाल ने कहा कि विभाग के अधिक आने वाले इस क्षेत्र की संपर्क सड़क की मरम्मत बरसात के बाद करवा दी जाएगी।