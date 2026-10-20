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रामपुर बुशहर: निर्विरोध चुनी शलौटा पंचायत को समाजसेवी राजेश गुप्ता ने दिए पांच लाख रुपये
विकासखंड नारकंडा के अंतर्गत ग्राम पंचायत शलौटा के निर्विरोध चुने जाने पर समाजसेवी राजेश गुप्ता ने पंचायत को पांच लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। इस अवसर पर ग्रामीणों ने उनका ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला।
राजेश गुप्ता ने निर्विरोध चुनी गई पंचायत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह राशि दी। उनकी इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की और इसे पंचायत के विकास की दिशा में सकारात्मक कदम बताया।
कार्यक्रम के दौरान राजेश गुप्ता ने जनता के सहयोग से चुनाव लड़ने की बात भी कही। हालांकि, उन्होंने किस चुनाव में उतरने की बात कही, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।
कार्यक्रम में बीडीसी उपाध्यक्ष पिंकी ठाकुर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ रामलाल भी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से अतिथियों का स्वागत किया और क्षेत्र के विकास तथा पंचायत के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शलौटा पंचायत के निर्विरोध चुने जाने और उसे प्रोत्साहित क
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