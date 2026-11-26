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रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के उपलक्ष पर मेला समिति की ओर से क्षेत्र के युवाओं के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित हुई। युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए वॉयस ऑफ बुशहर और बुशहर ओपन डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में युवाओं और छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुरुवार को रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। लवी मेला समिति के उपाध्यक्ष एवं एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह ने सभी विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और ट्रॉफी से पुरस्कृत किया। एसडीएम हर्ष अमरेंद्र सिंह ने सभी विजेता प्रतिभागियों को जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से युवाओं और बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है और उनका हौंसला बढ़ता है।

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