नगर परिषद रामपुर: एनएच-5 किनारे अवैध दुकानें लगाने वालों पर कसेगा शिकंजा

रामपुर बुशहर शहर में एनएच किनारे बढ़ते अतिक्रमण और सड़क पर लग रही रेहड़ी-फड़ियों को लेकर नगर परिषद रामपुर ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को नगर परिषद अध्यक्ष करण शर्मा की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में एनएच-पांच किनारे दुकानें सजाने वाले सब्जी विक्रेताओं और रेहड़ी-फड़ी संचालकों पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, सड़क किनारे दुकानें लगाने वाले किरायेदारों के मकान मालिकों को भी नोटिस थमाए जाएंगे। बैठक में एनएच के किनारे खासकर चौधरी अड्डे में दुकानें लगाने से सड़क पर अतिक्रमण बढ़ रहा है और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद संबंधित मकान मालिकों को भी अपने किरायेदारों को सड़क किनारे दुकानें लगाने से रोकने के निर्देश देगी। नियमों की अनदेखी जारी रहने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं रामपुर बाजार में निर्धारित स्थान और तय लाइन से बाहर रेहड़ी-फड़ी लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। परिषद की ओर से पहले संबंधित दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों को व्यवस्था का पालन करने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके बावजूद अतिक्रमण जारी रहने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं बैठक में स्वच्छता ही सेवा अभियान, वार्ड नंबर चार में एसजेवीएन की भूमि पर खुले परिसर के निर्माण के लिए एनओसी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं बैठक में हाउस टैक्स का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। पार्षदों को आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए निर्धारित टैक्स दरों की जानकारी दी गई। बताया कि व्यावसायिक संपत्तियों पर टैक्स की दर आवासीय भवनों की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है। अध्यक्ष करन शर्मा ने पार्षदों से अपने-अपने वार्डों में लोगों को हाउस टैक्स के नियमों और निर्धारित दरों के बारे में जागरूक करने की अपील की। वहीं बैठक में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी का रिक्त पद को सरकार से भरने और तब तक किसी अन्य को कार्यभार सौंपने की मांग भी रखी। बैठक में नगर परिषद के सहायक अभियंता अमित गौतम, उपाध्यक्ष रोहित नेगी, पार्षद विशेषर लाल सहित अन्य पार्षद और अधिकारी मौजूद रहे।
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