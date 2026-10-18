{"_id":"6ad4afe56a3eb90ccd080afd","slug":"video-nogvalley-rampur-bus-accident-damaged-bus-removed-inquiry-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोगवैली बस हादसा: घटनास्थल से हटाई दुर्घटनाग्रस्त बस, दो मौतों और 21 घायलों के बाद जांच पर नजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला जिले के रामपुर बुशहर उपमंडल की नोगवैली के राय-शरण में हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम के बस हादसे के बाद रविवार को दुर्घटनाग्रस्त बस को क्रेन की मदद से घटनास्थल से हटा दिया गया। हादसे के बाद से मौके पर खड़ी बस को हटाए जाने के बावजूद दुर्घटना की यादें और प्रभावित परिवारों का दर्द बरकरार है। इस घटना ने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राय-शरण में हुए इस दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 21 यात्री घायल हुए थे। दुर्घटना से कई परिवारों को गहरा सदमा पहुंचा। अब घटनास्थल से बस हटाए जाने के बाद स्थानीय लोगों की नजर हादसे की जांच और इसके कारणों का पता लगाने पर टिकी है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि हादसे की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी तय की जाए। उनका कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा, वाहनों की स्थिति और यातायात व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। प्रशासनिक स्तर पर हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच टीम को दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। अब जांच रिपोर्ट से हादसे के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए। यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त बस को घटनास्थल से हटाए जाने के बाद भी हादसे से जुड़े सवाल बरकरार हैं। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि जांच में दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा होगा और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

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