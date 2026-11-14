रामपुर बुशहर: लवी मेले की निबंध प्रतियोगिता में 188 विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा, विजेताओं को मिले नकद पुरस्कार

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अंतरराष्ट्रीय लवी मेला-2026 के तहत आयोजित उपमंडल स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को शनिवार को बुशहर रिजेंसी होटल रामपुर में सम्मानित किया गया। उपायुक्त एवं अंतरराष्ट्रीय लवी मेला समिति के अध्यक्ष अनुपम कश्यप ने विभिन्न वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए। प्रतियोगिता में कुल 249 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिनमें से 188 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता चार वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें कनिष्ठ हिंदी, कनिष्ठ अंग्रेजी, वरिष्ठ हिंदी और वरिष्ठ अंग्रेजी वर्ग शामिल रहे। कनिष्ठ हिंदी वर्ग में सनशाइन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामपुर की योवेला देवयानी ने प्रथम स्थान हासिल किया। साई विद्या पब्लिक स्कूल रामपुर की प्रियंशी दूसरे और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किन्नू की साक्षी तीसरे स्थान पर रहीं। कनिष्ठ अंग्रेजी वर्ग में डीएवी पब्लिक स्कूल दत्तनगर की निधि ठाकुर ने पहला स्थान प्राप्त किया। स्प्रिंगडेल स्कूल रामपुर की अंशिका पलसरा दूसरे और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिंगला की रिधिका तीसरे स्थान पर रहीं। वरिष्ठ हिंदी वर्ग में सनशाइन पब्लिक स्कूल रामपुर के स्वरित ठाकुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रचोली की इशिता दूसरे और शिवालिक पब्लिक स्कूल झाकड़ी की विशाखा आर्यवंशी तीसरे स्थान पर रहीं। वरिष्ठ अंग्रेजी वर्ग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गानवी की कविता मल्होत्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया। डीएवी पब्लिक स्कूल दत्तनगर की अर्चि पॉल दूसरे और स्प्रिंगडेल स्कूल रामपुर की आरना तीसरे स्थान पर रहीं। महाविद्यालय वर्ग में मेहक, सारिका और संध्या (बीए द्वितीय वर्ष) तथा स्नेहा (बीए तृतीय वर्ष) को समान रूप से 2,500-2,500 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्गों में प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 15 हजार रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 10 हजार रुपये और तृतीय स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को पांच हजार रुपये दिए गए। उल्लेखनीय है कि पांच नवंबर को आयोजित इस प्रतियोगिता में शिक्षा खंड ननखड़ी से 120, रामपुर से 79, सराहन से 46 तथा महाविद्यालय वर्ग से चार विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया था। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों में लेखन कौशल, रचनात्मक सोच और अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ साहित्यिक और रचनात्मक गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त राजस्व एवं तहसीलदार रामपुर योगेश कुमार तथा सहायक आयुक्त विकास एवं खंड विकास अधिकारी ननखड़ी मनोज कुमार भी उपस्थित रहे।

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