{"_id":"6af7fd31bf4afb568f018dd3","slug":"video-diwali-mela-mahakaleshwar-devta-pandoi-kotighat-kumarsain-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"रामपुर बुशहर: कुमारसैन के कोटीघाट में महाकालेश्वर देवता पंदोई के प्रांगण में धूमधाम से मना दिवाली मेला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रामपुर बुशहर: कुमारसैन के कोटीघाट में महाकालेश्वर देवता पंदोई के प्रांगण में धूमधाम से मना दिवाली मेला
कोटीघाट में जय महाकालेश्वर देवता पंदोई के पावन प्रांगण में दिवाली मेले का आयोजन धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ किया गया। मेले में क्षेत्र के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर ने विशेष रूप से शिरकत की।
कार्यक्रम में मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष महेश्वर सिंह कंवर, कारदार हरदयाल सिंह राठौर, गुरु विद्यासागर शर्मा और भंडारी खमेश चंद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
आयोजकों ने कहा कि दिवाली मेला क्षेत्र की समृद्ध देव संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इस मेले का विशेष पौराणिक महत्व है। स्थानीय लोग वर्षों से इसे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे पारंपरिक आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी प्राचीन संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को समझने का अवसर मिलता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एकता और आपसी सद्भाव को भी मजबूती मिलती है।
मेले के आयोजन से पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना रहा। लोगों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ दीपावली की खुशियां साझा कीं। देवता के प्रांगण में आयोजित इस मेले ने एक बार फिर क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक एकजुटता की झलक पेश की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।