{"_id":"6af80a94730a2d76b40135a8","slug":"video-lavi-fair-history-bushahr-tibet-trade-heritage-exhibition-rampur-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"लवी मेले में सजे इतिहास के झरोखे, सदियों पुरानी व्यापारिक विरासत को किया जीवंत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में इस बार खरीदारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लोगों को इतिहास की अनमोल विरासत को करीब से जानने का अवसर भी मिल रहा है। मेले में प्रशासन की ओर से लगाई गई ‘इतिहास के झरोखे’ प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। इस प्रदर्शनी में बुशहर रियासत के गौरवशाली इतिहास, भारत-तिब्बत के पुराने व्यापारिक संबंधों और सदियों से चली आ रही परंपराओं को चित्रों और ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से जीवंत किया गया है। प्रदर्शनी में बुशहर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के बीच वर्ष 1679 से 1681 के दौरान हुए समझौते का विशेष उल्लेख किया गया है। वर्ष 1681 की संधि ने भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस दौर में तिब्बत से घोड़ों के बदले बुशहर की तलवारों का व्यापार किया जाता था। समय के साथ यह व्यापार और विस्तृत हुआ तथा इसमें ऊन, पश्मीना और सेंधा नमक जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं भी शामिल हो गईं। इन व्यापारिक गतिविधियों ने लवी मेले को क्षेत्र के प्रमुख पारंपरिक व्यापारिक केंद्र के रूप में पहचान दिलाई। ‘इतिहास के झरोखे’ प्रदर्शनी में पुराने समय के लवी मेले की तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से लोगों को उस दौर की झलक देखने को मिल रही है, जब स्कूल मैदान में मेले का आयोजन किया जाता था। तस्वीरों में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज-धजकर खरीदारी के लिए पहुंचती दिखाई दे रही हैं। वहीं, दूरदराज के क्षेत्रों से व्यापारी अपने सामान के साथ मेले में पहुंचते थे। इन ऐतिहासिक तस्वीरों के जरिए मेले की पुरानी रौनक, व्यापारिक गतिविधियों और सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। नई पीढ़ी को विरासत से जोड़ रही प्रदर्शनी यह प्रदर्शनी केवल पुराने इतिहास को दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नई पीढ़ी को लवी मेले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और बुशहर रियासत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं व्यापारिक विरासत से जोड़ने का प्रयास भी कर रही है। सदियों पुराने भारत-तिब्बत व्यापारिक संबंधों से लेकर पारंपरिक मेले की तस्वीरों तक, प्रदर्शनी में इतिहास के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को एक साथ संजोया गया है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेले में पहुंच रहे लोग इस प्रदर्शनी को उत्सुकता के साथ देख रहे हैं।

... और पढ़ें