वीडियो: रिकांगपिओ में भाजपा ने निकाली जनाक्रोश रैली, कांग्रेस सरकार से चार वर्षों का हिसाब मांगा

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भारतीय जनता पार्टी कल्पा मंडल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ रिकांगपिओ में जनाक्रोश रैली का आयोजन किया। यह रैली किन्नौर की स्थानीय समस्याओं को लेकर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कंवर सिंह ने की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल का हिसाब मांगते हुए जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगा। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए लगभग चार वर्ष हो गए हैं। इसके बावजूद किन्नौर की जनता सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। जनाक्रोश रैली को भाजपा जिला किन्नौर अध्यक्ष यशवंत नेगी, हकीम नेगी, नरेंद्र नेगी और इंद्र सैन नेगी ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने स्थानीय विधायक की कार्यप्रणाली की आलोचना की। किन्नौर की जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

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