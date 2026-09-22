Rampur Bushahar News: विद्यार्थियों को एड्स के कारणों के बारे में किया जागरूक

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महात्मा गांधी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय कोटला के विद्यार्थियों ने लोगों को एड्स के बचाव और कारणों के बारे में जागरूक किया। राजकीय महाविद्यालय रामपुर में आयोजित एक दिवसीय रेड रिबन क्लब प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोटला कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शिमला से पहुंचे अधिकारियों ने विद्यार्थियों को रेड रिबन क्लब की गतिविधियों, एचआईवी/एड्स, संक्रमण के कारणों, बचाव के उपायों और जागरूकता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। निदेशक डॉ. अमितेश शर्मा ने कहा कि यह कार्यशाला विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कार्यक्रम में सिमरन ठाकुर, प्रियम वजीर और कार्तिक राणा ने भाग लिया।