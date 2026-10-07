{"_id":"6ac61b3e6ea5f7d9fd0d6d2e","slug":"video-pm-modi-25-years-public-life-rakesh-jamwal-seva-jyoti-yatra-mandi-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे, जम्वाल बोले- सेवा और राष्ट्रनिर्माण का नया अध्याय स्थापित किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा मंडी जिला की ओर से नेरचौक में विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदरनगर विधायक राकेश जम्वाल ने हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक इंद्र सिंह गांधी, प्रकाश राणा, पूर्ण ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष निहाल चंद और नगर निगम मंडी की महापौर सुमन ठाकुर भी मौजूद रहीं। राकेश जम्वाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी का 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन सेवा, सुशासन और राष्ट्रनिर्माण के प्रति समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद से नरेंद्र मोदी ने जनसेवा को अपने राजनीतिक जीवन का मूल मंत्र बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं भी 7 अक्तूबर 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सरकार के प्रमुख के तौर पर अपने 25वें वर्ष में प्रवेश की बात कही थी। जम्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण, महिला सशक्तीकरण, किसान हित, युवाओं के लिए अवसर, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भी केंद्र सरकार की सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेलवे, पर्यटन और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प रखा है, जिसे जनभागीदारी के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य है। जम्वाल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री 25 वर्षों से राष्ट्रसेवा में जुटे हैं, वहीं प्रदेश सरकार चुनाव से पहले किए गए वादों और गारंटियों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता को बड़े-बड़े सपने दिखाए, लेकिन सत्ता में आने के बाद लोगों पर नए आर्थिक बोझ डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा रोजगार की प्रतीक्षा कर रहा है, महिलाएं अपनी गारंटियों के पूरा होने का इंतजार कर रही हैं और आम जनता महंगाई तथा बढ़ते खर्च से परेशान है। जम्वाल ने प्रदेश सरकार से अपने चुनावी वादों का हिसाब जनता के सामने रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनता अब सरकार की घोषणाओं और धरातल पर हुए कार्यों के बीच के अंतर को देख रही है।

... और पढ़ें