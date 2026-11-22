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जोगिंद्रनगर के हराबाग में करीब दो करोड़ रुपये की लागत से निर्मित काष्ठकुणी शैली के भव्य मंदिर में महर्षि अराध्य देव गहरी पूरे लाव-लश्कर के साथ विराजमान हो गए। देवधुनों, मंत्रोच्चारण और ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच देवता के रथ ने जैसे ही नए मंदिर में प्रवेश किया, पूरा देवालय भक्तिमय हो उठा। इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे दस हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर देवता का आशीर्वाद लिया। तीन दिनों तक चले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान हराबाग में आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। रविवार को देवता के नए मंदिर में विराजमान होने के बाद दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देर शाम तक लगी रहीं। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुनों पर नाचते-झूमते देवी-देवताओं के रथ और हजारों श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन के साक्षी बने। महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बनाए रखा। जिला भाजपा कार्यकारिणी सदस्य मेघना ठाकुर सहित भाजपा और कांग्रेस के नेताओं तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भी मंदिर पहुंचकर शीश नवाया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद मंदिर समिति की ओर से पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों की व्यवस्था की गई। देव गहरी मंदिर के नड़ पवन कुमार और प्रधान बीरी सिंह ने बताया कि करोड़ों रुपये की लागत से तैयार इस मंदिर में देवता के विराजमान होने के साथ ही हराबाग क्षेत्र में नया धार्मिक आस्था केंद्र स्थापित हुआ है। तीन दिनों के दौरान दस हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना के साथ देवता के समक्ष शीश नवाया। उन्होंने बताया कि मंदिर का निर्माण सराज क्षेत्र के कारीगरों ने काष्ठकुणी स्थापत्य शैली में तीन साल की कड़ी मेहनत से किया है। जोगिंद्रनगर क्षेत्र में अपनी तरह के इस पहले मंदिर में हिमाचल की समृद्ध देव संस्कृति और पारंपरिक वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। मंदिर में देवी-देवताओं की सुंदर आकृतियों और पारंपरिक नक्काशी के माध्यम से पहाड़ी संस्कृति को विशेष रूप से उकेरा गया है।

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