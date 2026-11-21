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शनिवार दोपहर बाद शहर के सनातन धर्मसभा मंदिर में श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया था। शाम करीब चार बजे साईं बाबा की पालकी और रथ को रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया। बाबा की प्रतिमा को सुंदर वस्त्र पहनाकर विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद भजन-कीर्तन के साथ शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा लक्ष्मी बाजार, पुलिस थाना, गांधी चौक और बस स्टैंड से होकर गुजरी। रास्ते में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पालकी पर फूल बरसाकर स्वागत किया और आरती उतारी। शोभायात्रा में पीले वस्त्र पहने महिलाएं भजन गाते हुए पालकी के आगे चल रही थीं। वहीं, बुजुर्गों और बच्चों ने भी पूरे उत्साह के साथ भाग लिया।सत्य साईं समिति की संचालिका गीतू सूद ने बताया कि साईं बाबा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सनातन धर्मसभा मंदिर में दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत भजन-कीर्तन, विशेष भंडारे और श्रद्धालुओं को साईं बाबा का प्रसाद वितरित किया जाएगा।