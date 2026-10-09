{"_id":"6ac8b37622c39185560ac3af","slug":"video-mandi-bjp-protest-sukhvinder-singh-sukhu-government-1500-women-guarantee-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंडी: महिलाओं को 1500 रुपये की गारंटी पर मंडी में भाजपा का प्रदर्शन, सुरेश भारद्वाज बोले- चार साल में एक भी गारंटी पूरी नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने शुक्रवार को मंडी जिला मुख्यालय में रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए महिलाओं की गारंटी पर जवाब मांगा। प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व मंत्री एवं मंडी जिला प्रभारी सुरेश भारद्वाज ने की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले मंडल की बैठक की और उसके बाद रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले पहली कैबिनेट बैठक में दस गारंटियां पूरी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार इन्हें पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आई सुक्खू सरकार जनता से किए गए वादों को अमलीजामा नहीं पहना पाई। भारद्वाज ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह वादा भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगेगी। मंडी में हुए प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को 1500 रुपये देने के वादे को प्रमुखता से उठाया और सरकार से अपनी गारंटियां पूरी करने की मांग की। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में मंडल स्तर पर प्रदर्शन करेगी। पार्टी इन प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार की गारंटियों को लेकर जनता के बीच आवाज उठाएगी। महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने का वादा मंडी में भाजपा के विरोध-प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा रहा। भाजपा ने इसे चुनावी वादों से जोड़ते हुए सरकार को घेरा और आंदोलन को मंडल स्तर तक ले जाने की बात कही। हालांकि, इस प्रदर्शन में लगाए गए आरोप भाजपा नेताओं के बयान हैं। सरकार का पक्ष और गारंटी से संबंधित विस्तृत पात्रता या क्रियान्वयन संबंधी जानकारी इस खबर के लिए उपलब्ध विवरण में शामिल नहीं है।

... और पढ़ें